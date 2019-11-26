Okulda kitap okuma etkinliği

Kütahya'nın Emet ilçesinde 3 Eylül İlkokulu'nda protokolün katıldığı kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Okuma etkinliğine Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Milli Eğitim Proje Koordinatörü Deniz Macit, İlçe Nüfus Müdürü Mehmet Çolak, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Ahmet Mülayim, 3 Eylül İlkokulu Müdürü Mehmet Tavacı, Müdür Yardımcısı Mehmet Eroğlu, öğretmenler Seçil Kaya, Fatma Sansar, Ramazan Kazanoğlu ve üçüncü sınıf öğrencileri katıldı.

Kaymakam Çiçek ve beraberindekiler, okula ait Z kütüphanesinde öğrencilerle bir araya gelerek 15 dakika boyunca birlikte kitap okudu.

Çiçek, “23 Nisan 2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına kadar 2023 sayfa okuyan herkes, Kütahya’nın ve Emet’in tarihi, kültürel yerlerine gezilerle ödüllendirilecektir. Mümkün mertebe her hafta bir okulumuzda okuma etkinliğine katılacağız. Bu hafta sizlerle bir araya gelerek bu etkinliğe katıldık. Bütün amacımız sizleri okumaya teşvik ederek, okuma kültürünüzü geliştirmek, bilgilerinizi arttırarak, ufkunuzu genişletmek, donanımlı olarak yetişmenize katkıda bulunmaktır. Okumayı sadece bu döneme mahsus değil, hayatınızın olmazsa olmazı olarak görüp, alışkanlık haline getiriniz. Kitap okumanın faydaları saymakla tükenmez“ ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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