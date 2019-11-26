Kütahyalı vatandaşların yeni uğrak yeri Porsuk mesire alanı

Kütahya’da Frig vadisi içerisinde yer alan ve Porsuk çayı kenarında bulunan 150 dönümlük Porsuk mesire alanı Kütahyalı vatandaşların uğrak yeri olmaya aday gösteriliyor.

Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, dört mevsim piknikçilerin tercih edeceği bir yer olarak tasarlanan Porsuk mesire yerinin Kütahya Beylerbeyi Tarih Araştırmaları Çevre ve Eğitim Derneği tarafından Orman Genel Müdürlüğünden 29 yıllığına kiralandığını açıkladı.

KütahyaEskişehir karayolunun 30. kilometresinde yer alan mesire alanında kır lokantası, mescit, büfe, çeşme, çocuk oyun alanı, piknik masaları ve kamelyaların yer aldığını belirten Müdür Keskin, “Vatandaşların şehrin gürültüsünden uzaklaşıp, tabiatla bütünleşmesini sağlayacak olan mesire alanı aynı zamanda Eskişehir Kütahya Bilecik illeri içinde büyük bir sayfiye yeri olmaya aday iken, İstanbulAntalya karayolunun üzerinde bulunması itibari ile de Kütahya ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor” dedi.

Keskin, bölge sakinlerinin ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir mesire alanı yapıldığını belirterek, gelen vatandaşlardan tek isteklerinin, tabiatı korumakla görevli olduklarının bilinci ile ve gelecek kuşaklara bu alanı tertemiz bir şekilde bırakabilmek için çöplerini bırakmamaları olduğunu söyledi.

KÜTAHYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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