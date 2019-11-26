Gölcük Yaylası'na lavanta

Kütahya’nın Simav ilçesine, bin 450 rakımlı Gölcük Yaylası mesire alanına, Belediye Başkanlığı tarafından 13 dekarlık bir araziye lavanta dikimi yapılacağı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, özellikle kozmetik ve parfüm sektöründe yaygın olarak kullanılan ve ekonomik getirisi olan lavanta çiçeğini Gölcük'te üretilerek turizme katkı sağlamasını da amaçladıklarını belirtti. Biçer, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Gölcük mesire alanındaki göl kenarında, 13 dekarlık araziye halkımızın da katılımlarıyla lavanta fidanı dikmek için toprak alt yapısını hazırladık. Gölcük yaylamızın muhteşem doğasını lavanta kokularıyla buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

KÜTAHYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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