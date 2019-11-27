Selkisaray köyüne köy konağı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine bağlı Selkisaray köyüne çok amaçlı köy konağı yapıldığı bildirildi.

İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Köy konağı ve çeşitli amaçlarla vatandaşlara hizmet verecek olan Selkisaray köyünde başlatılan ve yapımı devam eden bina inşaatında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Köylerimizde sosyal faaliyet alanı olarak kullanılacak olan bu binaların yapımına önem veriyoruz. Düğün, nişan ve misafirhane olarak kullanılacak olan binamızın yapımının en kısa sürede tamamlanıp hizmete girmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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