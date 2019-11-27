Emet Belediyesi 33 adet çöp konteyneri aldı

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından alınan 33 adet çöp konteynerinin ilçenin muhtelif yerlerine dağıtıldığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamda, ''Temizlik hizmetlerinin belediyeye devrinin ardından ekip ve araç ekipman tamamlama çalışmalarını sürdürüyoruz. İlk etapta belediyemizce alınan 33 adet çöp konteyneri, şehrimizde eksik bulunan noktalara konulurken, kullanılamaz duruma gelen konteynerlerimizi değiştiriyoruz. Çöp aracına dönüştürülen aracımızda kısa sürede hizmete sunulacak ve konteyner takviyelerimiz sürecek "diye konuştu.

KÜTAHYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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