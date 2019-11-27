Polisten esnaf ve vatandaşa uyarı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Toplum Destekli Polis ekipleri, vatandaşlara sahte para, dolandırıcılık ve çanta taşıma gibi konularda uyarılarda bulundu.

Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Ekipleri, ilçede kurulan ve bölgenin en büyük pazarlarından olan Emet'in, salı günleri nüfusunun normal zamanlara göre yaklaşık ikiye katlandığını, buna bağlı olarak da ilçeye art niyetli insanların girebileceğini göz önünde bulundurarak, vatandaşı uyardı.

Ekipler özellikle sergi açan çarşı esnafını dolaştı.

Ekipler vatandaşa, şüpheli bir durum veya kişi gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları önerisinde bulundu. Polis ekipleri konuyla ilgili afiş ve broşürler de dağıttı.

Esnafa hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve sahte para olaylarına da karşı bilgilendirme yapıldı.

KÜTAHYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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