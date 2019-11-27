Şaphane'de 'Avcı eğitimi' kursu

Kütahya’nın Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, 35 kursiyere eğitim verildiği belirtildi.

Halk Eğitimi Merkezi olarak avcılığın bilinçli ve spor amaçlı, ayrıca doğal dengelerin korunarak yapılmasını amaçlıdıklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Dinçay, ''Karamanca Avcılar Kulübü ve Karamanca İmam Hatip Ortakolu işbirlğinde Karamanca köyünde açmış olduğumuz 32 saatlik Avcılık eğitimi kursu tamamlandı. 35 kursiyerle başladığımız kursumuzda, avcı eğitimi ve avcılığın geliştirilmesi modülleri, temel ilkyardım becerileri dersi veriliyor. Açtığımız kurslara sadece Şaphane'li vatandaşlarımız değil, komşu ilçelerimiz Pazarlar, Gediz ve Simav’dan av sporu ile uğraşan vatandaşlarımız da katılıyor. Kurumsal hedefimiz ise hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılımın arttırılması''diye konuştu.

KÜTAHYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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