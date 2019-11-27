Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Domaniç karayolu 15. kilometre üzerinde Tunçbilek Beldesi Hamitabat Mahallesi'ne meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Metin G.'nin kullandığı 43 UN 068 plakalı hafif ticari araç ile Cemal Y.'nin yönetimindeki plakasız motosiklete arkadan çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Cemal Y. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KÜTAHYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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