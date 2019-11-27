Simav’da ‘Kendin Yap Atölyesi’ projesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde, eğitimin küçük yaşlardan itibaren bilinçli şekillendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla, ‘Şeref Kazcıoğlu Simav Kendin Yap Atölyesi’ isimli bir proje hazırlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sahibi olduğu ve Zafer Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği projeye, Kaymakamlık ile Belediye Başkanlığı’nın katkı sağlayacağı, Simav Sanayi ve Ticaret Odası ve Meslek Yüksek Okulu’nun ortak, sanayici iş adamı Şeref Kazcıoğlu ve Orman İşletme Müdürlüğü’nün iştirakçi olduğu bildirildi.

Proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Atalay, “Şeref KazcıoğluSimav kendin yap atölyesi isimli projemiz, Zafer Kalkınma Ajansı’nın 352 bin 387 TL desteği, Simav’ın eğitime gönül vermiş sanayici ve iş adamı Şeref Kazcıoğlu’nun 50 bin TL eşfinansmanı ve iştirakçimiz Simav Orman İşletme Müdürlüğü’nün sağlayacağı 10 bin TL ile toplamda 412 bin 387 TL bütçesi olan bir eğitim yatırımı olacaktır” dedi.

Zafer Kalkınma Ajansı Koordinatörü Kutlu Eser, Simav'dan gelen projelere önem verdiklerini, desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Projenin iştirakçisi ve isim babası olan sanayici iş adamı Şeref Kazcıoğlu, projenin hayata geçeceği günü sabırsızlıkla beklediğini belirterek, Simav’daki eğitim yatırımlarına katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, hazırlanan projeye, ilçe merkezi ve köylerden gelecek öğrencilere servis hizmeti ile destek olacağını belirtti.

KÜTAHYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.