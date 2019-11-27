Kütahya´da aranan şüphelilere şafak operasyonu

KÜTAHYA´da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan 9 şüpheli, polis ekiplerince 14 ayrı adrese yapılan baskınlarla yakalandı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 'şafak operasyonu' düzenledi. Kent merkezinin yanı sıra Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde 14 ayrı adrese yapılan baskınlarda çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve haklarında yakalama kararı olan H.K. (56), A.B. (40), O.C.C. (20), İ.Y. (60), A.T. (23), E.K. (57), R.A. (55) E.T. (69) ve O.E. (21) yakalandı. Şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler ise Kütahya E Tipi cezaevine konuldu.



KÜTAHYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

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