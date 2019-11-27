Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'da, haklarında yakalama kararı giyen ve bazıları çeşitli suçlardan hüküm giyen 9 kişi yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Simav, Gediz ve Altıntaş ilçelerinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, bir çok suçlardan aranan, 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılanların da aralarında olduğu 9 şahıs gözaltına alındı.

KÜTAHYA 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:46

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.