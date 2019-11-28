Zafer Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Vali Toraman başkanlığında yapıldı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Toplantısı Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı İsmet Özotraç, Altıntaş Zafer OSB Müdür Vekili Göksel Ilgaz katıldı.

Toplantıda doğalgaz altyapı durumu, EPDK dağıtım lisansı, elektrik, Devlet Demiryolları ve İller Bankası kapsamında yapılacak çalışmalar ile altyapı çalışmaları görüşüldü.

KÜTAHYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:45

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.