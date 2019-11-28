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Eğitimlerle, 112´ye asılsız ihbarlar yüzde 14 oranında düşürüldü

DHA

İÇİŞLERİ Bakanlığı´nın acil çağrı numaralarını tek çatı altında topladığı 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin ilk uygulamalarından biri olan Kütahya´da, son 10 ayda 434 bin çağrı karşılanırken, kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri ve okullarda verilen eğitimlerin ardından asılsız ihbar sayısı yüzde 14 oranında düşürüldü.
Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, "Bu yılın ilk 10 ayında ilk 10 aylık sürede 434 bin civarında çağrı karşılarken, verilen eğitimler sayesinde asılsız ihbarlar da yüzde 68´den 54´e düşürüldü" dedi. İçişleri Bakanlığı, acil çağrı numaralarını tek çatı altında toplamayan 112 Acil Çağrı Merkezi projesi, pilot illerden biri olan Kütahya´da 2015 yılında başlatıldı. Kentteki polis, jandarma, acil sağlık hizmetleri gibi hizmetler 112 Acil Çağrı Merkezi´nde birleştirildi. Kütahya´da bu yıl ilk 10 ayda 434 bin çağrı alan merkezde önceki yıla göre göre asılsız çağrı oranı yüzde 68´den yüzde 54´e kadar düşürüldü. Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, eğitimler sayesinde asılsız çağrılarda önemli bir azalma olduğunu söyledi. Kütahya´daki merkezin çevre illere de destek verdiklerini anlatan Yiğit, "İçişleri bakanlığı bünyesinde 112 çağrı merkezleri projesi kapsamında Kütahya ilimizde 112 acil çağrı merkezimiz 17 Kasım 2015 tarihinde ilk çağrı alarak faaliyetine başladı. İlimiz genelinde ilçelerimizde dahil 30 Kasım 2017 tarihinde projeyi tamamladık. İl genelinde acil durumda tek numara 112 projesini yürütmekteyiz. Bu projenin başladığından itibaren ilk açılan çağrı merkezlerinden olduğumuz için yakın çevre illerimize de uygulamamızdan destek veriyoruz" dedi.
EĞİTİMLER ASILSIZ ÇAĞRILARI AZALTIYOR
Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi´nde bu yıl asılsız çağrıların eskiye oranla düştüğünü ifade eden Tamer Yiğit, "Asılsız çağrılar yüzde 68 oranındaydı. Bugün ilk 10 ay üzerinden hesaplandığında yaklaşık yüzde 54 oranında bir asılsız çağrıya düşürdük. Kamuya açık alanlarda, alışveriş merkezlerinde, özellikle üç dönemdir uyguladığımız 15 günde bir okullara giderek `ağaç yaşken eğilir´ sözünden yola çıkarak şimdiden gençlere öğrencilere çağrı merkezlerini anlatarak asılsız ihbarları düşürdüğümüze inanıyorum. İlk 10 aylık sürede 434 bin civarında sisteme giriş yapan toplam çağrımız var. Bu çağrının 198 bini ilgili kurumlara aktarılmıştır. Aktarılan çağrılara baktığımızda yoğunluğun sağlık, emniyet ve Jandarma olmak üzere sıralandığını görüyoruz" diye konuştu.
ASILSIZ İHBARIN CEZASI 250 LİRA
Asılsız çağrılara ilişkin idari yaptırımların da artık yönetmelik ve Kabahatler Kanunu´nda yer aldığını anımsatan Tamer Yiğit, asılsız ihbarlara 250 lira para cezası kesildiğini söyledi. Yiğit ayrıca asılsız ihbarın dışında bilinçli olarak sürekli asılsız ihbarda bulunan, personele karşı olumsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı´na şikayette bulunduklarını da sözlerine ekledi.
ŞEHİR KAMERALARLA İZLENİYOR
Kütahya´daki 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik sisteminin bulunduğu ortamda hizmet veriyor. Gelen ihbarlarda, ihbar noktasındaki mobese kameralarından görüntülere bakarak ihbarın gerçekliğini veya olayın büyüklüğünü anında gören ekipleri daha verimli ilk müdahalede bulunuyor. Merkezde 6 kurumun dahil olduğu 110 personel, 7 gün 24 saat 3 vardiya şeklinde görev yapıyor.

KÜTAHYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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