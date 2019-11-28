Kütahya’da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kütahya’da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi

İHA

Kütahya’da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) tarafından yayımlanan 2018 yılı geçici verilerine göre, Kütahya’da 16 ton sofralık çekirdeksiz üzüm üretildi
Kütahya’nın, 16 tonluk sofralık çekirdeksiz üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 23. il konumunda olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, 16 tonluk üretimin 14 tonunun Simav ilçesinde, 2 tonunun ise Şaphane ilçesinde yapıldığını söyledi.
Akyol,” 2018 yılı geçici verilerine göre Kütahya, bin 183 tonluk sofralık çekirdekli üzüm ile en fazla üretim yapan 56.il konumunda olup Türkiye üretiminin yüzde 0,1’ini karşılamaktadır. 2018 yılında, Kütahya’da üretilen sofralık çekirdekli üzüm üretiminin en fazla olduğu ilçeler sırasıyla Simav 616 ton, Gediz 274 ton, Domaniç 128 ton, Pazarlar 63 ton ve Emet 38 ton ’dur. Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Dumlupınar ve Merkez ilçelerinde sofralık çekirdekli üzüm üretimi yapılmamıştır. Kütahya ili, 9 tonluk şaraplık üzüm üretim miktarı ile en fazla üretim yapan 40. il konumundadır. 9 tonluk üretimin 3 tonu Pazarlar ilçesinde, 6 tonu ise Şaphane ilçesinde yapılmıştır” dedi.

KÜTAHYA

28 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitimlerle, 112´ye asılsız ihbarlar yüzde 14 oranında düşürüldü
YEREL HABERLER Eğitimlerle, 112´ye asılsız ihbarlar yüzde 14 ...
Kiçir Kooperatifi'nden alabalık üretim projesi
YEREL HABERLER Kiçir Kooperatifi'nden alabalık üretim projesi
Şaphane'de ''Kişisel gelişim'' kursu açıldı
YEREL HABERLER Şaphane'de ''Kişisel gelişim'' kursu açıldı
Altıntaş Kaymakmlığı'ndan örnek çalışma
YEREL HABERLER Altıntaş Kaymakmlığı'ndan örnek çalışma
Göçen yol tekrar trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Göçen yol tekrar trafiğe açıldı
Zafer Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Vali Toraman başkanlığında yapıldı
YEREL HABERLER Zafer Organize Sanayi Bölgesi Toplantısı Vali Toraman ...
Simav’da yeni jeotermal kuyusu
YEREL HABERLER Simav’da yeni jeotermal kuyusu
Kızılay Bölge Müdürü Ergen’den, Rektör Uysal’a ziyaret
YEREL HABERLER Kızılay Bölge Müdürü Ergen’den, Rektör Uysal’a ...
''Zaman dursun Seyitömer okusun''
YEREL HABERLER ''Zaman dursun Seyitömer okusun''
İlkokulda Drama Kursu
YEREL HABERLER İlkokulda Drama Kursu
Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi hizmete sunuldu
YEREL HABERLER Şehit Komando Uzman Çavuş Yaşar Çakır Kütüphanesi ...
Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya'da aranan 9 şüpheli yakalandı
Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Pazarlar'da traktör kazası: 1 yaralı
Kütahya´da aranan şüphelilere şafak operasyonu
YEREL HABERLER Kütahya´da aranan şüphelilere şafak operasyonu
DSİ Genel Müdürü Aydın: "Kütahya’da 34 bin 780 dekar tarım arazisi sulandı"
YEREL HABERLER DSİ Genel Müdürü Aydın: "Kütahya’da 34 bin 780 dekar ...
Eski hükümlü Ceylan’ın ‘Duraklar’ isimli öyküsüne ödül
YEREL HABERLER Eski hükümlü Ceylan’ın ‘Duraklar’ isimli öyküsüne ...
DPÜ, Eket Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerinde
YEREL HABERLER DPÜ, Eket Üniversite Tanıtım ve Tercih Günlerinde
Simav’da ‘Kendin Yap Atölyesi’ projesi
YEREL HABERLER Simav’da ‘Kendin Yap Atölyesi’ projesi
Bölge Müdürü Keskin, orman depolarında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Keskin, orman depolarında incelemelerde ...
Simav'da 'Sosyal Medya Kullanımı’ eğitim semineri
YEREL HABERLER Simav'da 'Sosyal Medya Kullanımı’ eğitim semineri
Vali Toraman:Kütahya 'Zanaat ve Halk Sanatları' dalında Türkiye'nin ilk ve tek şehri
YEREL HABERLER Vali Toraman:Kütahya 'Zanaat ve Halk Sanatları' ...
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya'da kış lastiği yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Kütahya'da kış lastiği yoğunluğu başladı
Kütahya’daki trafik kazasının sebebi ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kütahya’daki trafik kazasının sebebi ortaya çıktı
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X