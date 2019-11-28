Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Ahmet Yazar, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 25 Kasım 2019 tarihinde 'Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı'na çıktığını belirtti.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrının IPARD Programı 20142020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgili olduğunu söyleyen Ahmet Yazar,” IPARDII 8. Başvuru çağrısında Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektörüne, Süt toplama merkezlerine, Et parçalama ve işleme tesisleri ile kesimhanelere, Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisleri ile Meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve depolanması yatırımlarına destek sağlanacaktır. Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makineekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir. IPARD II 8. çağrı dönemi kapsamında 25 Kasım itibariyle proje hazırlama süresi başladı. Projelerini hazırlayıp sunmak için üreticilerimizin 2 ay süresi olacaktır. Başvuruların TKDK İl Koordinatörlüklerine teslim tarihleri ise 2 Ocak ile 31 Ocak 2020 arasında olacaktır” diye konuştu.

KÜTAHYA 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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