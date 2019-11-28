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Kütahya’da 'Ürün Bazlı Gıda Denetim' seferberliği

İHA

Tarım ve Orman Bakanlığının Denetim Seferberliği kapsamında Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli ve Gıda Kontrol Görevlileri ile birlikte ürün bazlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Denetim Seferberliği kapsamında Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Gıda ve Yem Şube Müdürü Murat Tekeli ve Gıda Kontrol Görevlileri ile birlikte ürün bazlı gıda denetimleri gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerle ilgili bir açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık; İl Müdürlüğünde görev yapan Gıda Kontrol görevlileri tarafından Üretimden tüketime, tarladan sofraya kadar ürünlerin denetlendiğini, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşımı için özverili çalışmalar yürüttüklerini, halk sağlığının güvenliği için denetimlerin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.
Denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda öncelikle işletmelere süre verildiğini, gerektiği hallerde idari yaptırım uygulandığını ve yine gerekli görülen hallerde numune aldıklarını söyleyen İl Müdürü Özçalık, numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulandığına dikkat çekti.

KÜTAHYA

28 Kasım 2019 Perşembe

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