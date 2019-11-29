Bilim Fuarı törenle açıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Emet Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu salonunda düzenlenen Bilim Fuarının açılışına Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Hügül, Milli Eğitim Müdür Mustafa Cöre, Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Müdürü Ahmet Yıldırım, okul müdürleri öğretmenler ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Protokolü sergi salonu önünde karşılayan ve yüzlerinde Nobel Kimya ödüllü bilim adamımız Aziz Sancar, Einstein, Newton gibi bilim adamlarının maskelerini taşıyan öğrenciler bilim adamlarını ve yaptıkları çalışmaları anlattılar. Katılımcıların beğenisini kazanan karşılamada, öğrenciler, bilim adamlarının insanlığa sundukları buluşları aktardılar.

12 proje ile bilim fuarına katılan okulumuzda projeler 2 gün boyunca bilim meraklılarının beğenisine sunulacak.

Fuarda öğrencilerin meslek dersine yönelik çalışmaları yanısıra, ”Pis suda canlılar yaşarmı”, ”Organik gübre kullanımı”, ”Yangın söndürme formülleri”, ''Mikroplarla yaşam” gibi ilginç konularda çalışmalar sergileniyor.

Sergilerinin 2 gün ziyaretçilere açık olacağını belirten Yunus Emre İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ahmet Yıldırım, ''Fuarımızda çocuklarımızın başta meslek dersleri olmak üzere, çeşitli bilim dallarında çalışmaları yer alıyor. Öğrencilerimizin kendilerini ifade edebilme, ekip çalışması ruhunu geliştirme adına önemsediğimiz bu tür etkinliklerimize katkılarından dolayı okulumuz öğretmenlerine ve sergide serleri bulunan öğrencilerimize teşekkür ediyorum'' dedi.

KÜTAHYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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