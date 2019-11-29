(özel) Boncukları resme dönüştürüyor Fabrika işçisi Ömer Yıldırım, takılarda kullanılan şerit boncuklarıyla tablolar yapıyor

Kütahya'daki bir fabrikada işçi olarak çalışan Ömer Yıldırım, takılarda kullanılan şerit boncuklarıyla tablolar yapıyor.

İlk kez uygulanan bir yöntemle 4 yıldır renkli boncukları resme dönüştüren 40 yaşındaki Ömer Yıldırım, yaptığı eserleri iki kez sanatseverlerin beğenisine sundu. Renkli boncukları birleştirerek oluşturduğu çeşitli resimleri insanlara sergileme fırsatı bulan Ömer Yıldırım, ilmek ilmek ördüğü boncuklara başka bir hayat veriyor.

Ömer Yıldırım, kendi bulduğu bu sanat dalına henüz uygun bir isim bulamamasına rağmen, insanlardan aldığı olumlu dönüşlerle bu alanda ilerlemek istediğini dile getirdi. Kendisinin özel bir fabrikada çalıştığını, ancak mesaisinin dışında tüm zamanını bu sanat dalına ayırdığını anlatan Ömer Yıldırım, siparişler alarak boncuklarla yaptığı çeşitli resimleri insanlara ulaştırdığını belirtti. Yıldırım, "Evimde boncuklarla tespihler, çakmak kapları ve ufak tefek süsler yaparken, bu boncukları neden resme çevirmeyeyim diye düşündüm. Çeşitli boy ve ebatlarda piyasada bulunabilen boncuklarla çok sayıda denemeler yaptım. En sonunda uygun boncukları ve uygun yapıştırıcıyı bularak bunları tual üstünde resme çevirmeyi başardım. Boncuklarla oluşturduğum resimlerime insanların göstermiş olduğu ilgi, beni bu konuda cesaretlendirmeye devam ediyor. İnşallah tablolarımı daha geniş kitlelere ulaştırırım, amacım resimlerimi dünyanın ulaşabileceğim her noktasına ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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