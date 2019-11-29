Başkan Biçer, mimar ve mühendislerle buluştu

Kütahya’nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren mimar ve mühendisler, Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Başkan Biçer, Simav’daki şehir planlaması ve imar çalışmaları hakkında, mühendis ve mimarların görüşlerine önem verdiklerini belirtti.

Karşıyaka seyir terasında gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan Biçer, “İlçemiz Ege bölgesinin önemli bir termal kentlerinden biridir. Belirlenen kanun ve yönetmelikler doğrultusunda şehir planlaması ve imar çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulunacağız. Sizlerin akademik ,teorik ve pratikteki bilgilerinizden istifade edeceğiz. Simav için çalışmalarımızda bazı konuları tartışarak çözerken, fikirleri de dinleyerek ilerleyeceğiz. Bu tür istişare toplantılarını, farklı meslek guruplarıyla da gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

KÜTAHYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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