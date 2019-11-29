DPÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Şan: "Çinide kaliteyi yakaladık"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliği ile yürütülen “16. yüzyıl Osmanlı Çinilerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi” projesiyle yaklaşık 500 yıl önce üretilmiş olan çinilerin kalitesine ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Dumlupınar Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ortaklaşa yürüttüğü 16. Yüzyıl Osmanlı Çinilerinin Üretilmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamında üretilen eserlerin Kasım ayının başında İstanbul'da düzenlenen Craftİstanbul El Sanatları Fuarı'nda sergilendiğini ifade eden Prof. Dr. Osman Şan, "16. yüzyılda üretilen çinilerin yüksek kuvars içerikli ve proje de buradaki kuvars oranına ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca yüksek kuvars içerikli bu çinilerin 120 santimetre gibi büyük boyutlarda üretildiğini görüyoruz. Projenin bir diğer hedefi de bu büyüklüğün üzerinde çini bünyelerini günümüze kazandırmak" dedi.

Çinilerde kuvars oranının artmasıyla görselliğin yükseldiğini belirten Osman Şan "Geleneksel çini sanatını yaşatmada sanatçımıza yüksek kaliteli bünyeleri sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje 2013 yılında sosyal sorumluluk projesi olarak “Çini Kültürümüz” başlığıyla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Yönetim Birimi'nde açılmıştı. Proje o dönem var olan Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmesiyle yeni bir boyut kazandı ve yüksek kuvars içerikli bünyelerin üretimi mümkün oldu" ifadelerini kullandı.

Proje çıktılarının en kısa zamanda sosyal faydaya dönüşmesi içinde çalışmalar yaptıklarını belirten Şan, "Tarihi süreç içerisinde çini üretimi konusunda Kütahyalının gayretini biliyoruz. Proje sürecinde çok sayıda sanatçı ruhlu Kütahyalı ile tanışmaktan mutluluk duyduk. Her bir Kütahyalı, sağladıkları motivasyonla projemize değer kattı” şeklinde konuştu.

DPÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Şan, MCBÜ Turgutlu Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Cam ve Seramik Programı Öğr Gör. Dr. Muhterem Koç ve sanatkar Nur Avlupınar tarafından yürütülen proje kapsamında hem 16. yüzyılda üretilen Osmanlı çinileri özgünlüğü korunarak yeniden üretiliyor, hem de 21. yüzyılın özgün çini çalışmaları ortaya konuyor.

KÜTAHYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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