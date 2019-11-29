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Kütahya'dan 'Diyarbakır anneleri'ne destek

İHA

Kütahya'dan 'Diyarbakır anneleri'ne destek

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) üyesi bir grup kadın, evlatları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan annelerine destek olmak için Diyarbakır’a gitti.
KÜSİDAP Kadın Kollarından oluşan grup üyeleri, evlatlarını bekleyen anneleri ziyaret ederek onların yanında olduklarını bildirdi.
Diyarbakır ve bölge şehirlerinden kandırılarak, dağa kaçırılarak, kışkırtılarak, mahrum bırakılarak terör örgütlerine mahkum ve mecbur edilen annelerin çocuklarının gündemde yer almaya devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Diyarbakırlı Anne Yüreği ile Kütahyalı Anne Yüreğinin yitik olan ümmetin çocuklarına tanıklık etmesi için bu meydan da sizlerin huzurunuzda bulunuyoruz. Ziyaretimizle sizlerin atmosferine ve halinize bir gün de olsa huzurda şahit olduğumuz için kendimizi şanslı addediyoruz. Dağa götürülen çocuklarını geri isteyen annelerin evlatları için yaptıkları bu soylu mücadeleyi destekliyoruz. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmasını kabul etmiyoruz. Teröre karşı anne vicdanının harekete geçmesi, terör örgütlerini k boşa çıkartmıştır. Çocuklarımızdan anneleri nasıl vazgeçmiyorsa biz de onlardan vazgeçmiyor ve onları okullarında, üniversitelerde öğrenci olarak görmek istiyoruz. Terörün çocuklarımızı öldürmesine, çocuktan terörist yetiştirmesine, terör kanını çocuklara bulaştıranlara sessiz kalmayacağız. Terör ve destekçilerinin yaptıkları anne ve çocuk katliamında tarafımız devletimizin, annelerimizin ve çocuklarımızın yanıdır. Diyarbakır’dan yükselen annelerin feryadı, terör örgütünün ve terör örgütü sevicilerinin planlarını bozacaktır. Çünkü terörün boyutu ne olursa olsun, nereden destek alırsa alsın, anne yüreğinin gösterdiği güç karşısında duramayacaktır. Görünürde demokratik bir siyasi oluşum gibi ancak gerçekte Emperyalizmin maşası Kandil, Suriye ve Pensilvanya 'dan yönetilen terör hareketlerinin Sivil Toplum Kuruluşları olarak bizler de bu annelerimizin yüreğindeki acılarını hissediyoruz. Çünkü bizler de annebabayız.”

KÜTAHYA

29 Kasım 2019 Cuma

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