Tavşanlı Devlet Ana Kız İmam Hatip Lisesi'nden Bilim Fuarı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile yeni projeler üretti.

Tavşanlı Devlet Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Öğrencilerin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek bilimsel yaklaşım becerilerine katkı sağlanması, her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması ve öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılması amacıyla düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ilgi de yoğun oldu.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, İlçe Müftüsü Hüseyin Aksoy ve okul müdürlerinin kurdelasını kestiği fuarda 22 proje en ince ayrıntısına kadar katılımcılara anlatıldı.

Proje çalışmalarında emeği geçen öğrencilere belediye tarafından hediyeler takdim edildi.

KÜTAHYA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:23

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