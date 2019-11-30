Aslanapa'da yemin töreni

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 19994 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, askeri erkan ve asker aileleri katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından askerler yemin ettiler ve yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Yemin töreninde yurdun dört bir yanından Aslanapa ilçesine gelen asker aileleri duygusal anlar yaşadılar.

KÜTAHYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

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