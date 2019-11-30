Kütahya Ahterî İmam Hatip Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi

Kütahya Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları kapsamında hazırladıkları projelerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Ahteri İmam Hatip Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan ve TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitimde İşbirliği Protokolü" kapsamında, ülkede bilim ve kültürünün geliştirilmesine yönelik olarak 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programları kapsamında hazırladıkları projelerin yer aldığı serginin açılışı törenle yapıldı.

Bilim fuarının açılış törenine İl Millî Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaymak, Millî Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Sak ve İbrahim Aybek, Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninde Ahteri İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Şener ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaymak’ın yaptığı kısa konuşmaların ardından İl Millî Eğitim Müdür Vekili Muhsin Kaymak, Millî Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Sak ve İbrahim Aybek fuarın açılışını yaptılar. Protokol üyeleri bilim fuarındaki proje stantlarını gezerek projeleri incelediler ve projelerin sahibi öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldılar.

Bilim fuarında; öğrenmeye istekli merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotları doğrultusunda toplam 23 proje, 46 öğrenci ve 7 öğretmen tarafından özverili bir çalışma ile ortaya konuldu.

KÜTAHYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

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