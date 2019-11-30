Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Dumlupınar'ı ziyaret etti

Dumlupınar ilçesini Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Işık ve kurul üyeleri, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Prof. Dr. Cengiz Işık İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ve kurul üyeleri ile birlikte Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve Tanıtım Faaliyetleri kapsamında şehitlikte yapımı devam eden zemine ve Mehmetçik anıtına çıkılan merdiven basamaklarının andezit taşı ile kaplama işini yerinde incelemek üzere Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ardından heyet Ağaçköy şehitliklerine geçerek incelemelerine devam etti.

KÜTAHYA 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

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