Tavşanlı'da kış lastiği uygulaması denetimleri başladı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri denetimler başladı.

Tavşanlı Kütahya ve TavşanlıHarmancık kara yolunda Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri denetim yaptı.

Bölge Trafik İstasyon ekipleri ilçe çıkışlarında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda lastik kontrolü yaptı.

Kış lastiği takmayan veya lastiğinin ömrü kısa olan sürücülere kanun maddesi gereğince ceza kesen ekipler, sürücüleri kış lastiği takmanın yararları konusunda da bilgilendirdi.

KÜTAHYA 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

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