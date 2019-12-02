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Kütahya’nın Simav ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) Simav şubesi tarafından, 0410 yaşlarındaki 150 çocuğun katılımıyla ‘Çocuklar camide buluşuyor’ etkinliği düzenlendi.

Hacivat Karagöz ve Nasrettin Hoca kıyafetli gençlerle gerçekleştirilen etkinliklerin yer aldığı programda, Yeni Camii İmam Hatibi İsmail Ak tarafından çocuklara İslam dini ve camiler hakkında bilgi verildi.

İHH Simav Şube Başkanı Mehmet Ersoy, çocukların küçük yaşlardan itibaren İslam diniyle tanıştırılması gerektiğini belirtti. Ersoy, “İslami değerlerin öğretilmesi amacıyla çocuklarımızı camilerle buluşturmaya devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza doğru bilgiler kazandırmak için genç ekiplerimizle birlikte camilerdeki etkinliklerimiz sürecek” dedi.

KÜTAHYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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