Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerden şehitlik ziyareti

Afyonkarahisar Abdurrahim Mısri Ortaokulu öğrencileri Kocatepe, Dumlupınar hattında bulunan ''Büyük Taarruz'' cephe hattında gezi gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Hüseyin Güneş, yaptığı açıklamada, ''Her yıl geleneksel olarak yaptığımız, milli mücadele ruhunu yaşatmak için çocuklarımızı gezi planı doğrultusunda resmi müfredata uygun olarak cepheye çıkartıyoruz. Rehberimiz Habib Akalın eşliğinde şehitlikleri, savaş alanlarını, müzeleri, anıtları çocuklarımıza gösteriyoruz. Abdurrahim Mısri Ortaokulu olarak 81 öğrencimiz, velilerimiz öğretmenlerimiz ile birlikte Habip Akalın rehberliğinde Afyon ve Kütahya şehitlikleri ziyaret ettik. Öğrencilerimizle birlikte biliyoruz ki, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, vatan eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Rehberimizin savaş zamanında bölgede yaşanan olayları anlatmasıyla duygulandık. Tüm Türkiye'yi Cumhuriyetin kazanıldığı bu toprakları görmeye, şehitlerimize dua etmeye davet ediyoruz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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