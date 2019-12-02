Şehit mezarına Türk bayrağı diktiler

Kütahya'nın Emet ilçesi Gürpınar köyü mezarlığında bulunan şehit mezarına Türk bayrağı dikildi.

Emet ilçesi Gürpınar köyünde bulunan şehit Mustafa Dal'ın mezarında Türk bayrağı olmamasının kendileri tarafından büyük bir eksiklik olarak görüldüğünü belirten ECDAT Derneği Başkanı Ali Duyan, ''Şehidimiz Mustafa Dal'ın kabrine bayrak direği dikmek ve göndere bayrağımızı çekmek bize nasip oldu. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz'' diye konuştu.

KÜTAHYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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