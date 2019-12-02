Eski kaymakamlarını unutmadılar

Kütahya'nın Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nu bir önceki görev yeri olan Konya Doğanhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Çoban, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Cem Üresin ve Ziraat Odası Başkanı Celal Mete ziyaret etti.

Doğanhisar’da 2017 yılında KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) kapsamında başlatılan, akabinde 2018 yılında kurulan Tarımsal Kalkınma Koopreratifi üzerinden devam eden kültür mantar yetiştiriciliği projesinin tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini ifade eden Kaymakam Abbasoğlu, projede emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Doğanhisar İlçe Tarım Müdürü ve Ziraat Odası Başkanı, yaptıkları açıklamada, ''Kooperatifin kurulmasına ve Doğanhisar ilçesinde kültür mantarı tesisinin üretim yapmasına öncülük eden ve birçok kişiye iş imkanı sağlayan Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Dumlupınar ilçesindeki görevlerinde başarılar diliyoruz" dediler.

KÜTAHYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.