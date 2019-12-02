Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Kütahya'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke ele geçirilirken, olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yoncalı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden bir otomobilde tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüpheli otomobili Yoncalı Kavşağı'nda durduran ekipler, otomobilde arama yaptı. Aramada, aracın ön koltuğun altına gizlenmiş Roma ve Bizans dönemlerine ait bin 6 sikke geçirildi.Jandarma, şüpheli sürücü O.Ö. gözaltına alındı.

KÜTAHYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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