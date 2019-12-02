Kütahya´da çatı yangınını itfaiye söndürdü

KÜTAHYA´da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kent merkezinde İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler tüm çatıyı sardı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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