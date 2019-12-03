Otomobili ile direğe çarpan sürücü yaralandı

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Çevre yolu Çukurköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı istikametinden Kütahya istikametine gitmekte olan ve alkollü olduğu belirlenen A.Ö. (61) idaresindeki 43 BC 0117 plakalı otomobil Bölge Trafik İstasyonu önünde yoldan çıkarak orta refüjdeki elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

KÜTAHYA 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:26

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