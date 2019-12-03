Kütahya’da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı bilgilendirme toplantısı

Kütahya’da İl Millî Eğitim Müdürlüğü ARGE ekibinin sunumlarıyla 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda yaptığı konuşmada, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarlarına öğrencilerin katılımının önemine değinen İl Millî Eğitim Şube Müdürü İsmail Güven, "2204/AB Araştırma Projeleri" yarışmasına gönüllü öğrencilerin yönlendirilmesi ve desteklenmesi gerektiğini belirtti.
KÜTAHYA
03 Aralık 2019 Salı
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