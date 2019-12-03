Kütahya Hava Er Eğitim Tugayında fidan dikim etkinliği

Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'nda vatani görevini yapmakta olan askerler tarafından bin fidan toprakla buluşturuldu.

Hava Er Eğitim Tugay’ında yapılan fidan dikim etkinliğinde askerler kutsal saydıkları toprağa fidanları emanet ederek, yarınların yeşile bürünmesine katkı sağladılar.

Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından 11 Kasım 2019 tarihinde de “Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen fidan dikimine katkı sağlanmış ve 4 bin fidan toprakla buluşturulmuştu.

KÜTAHYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

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