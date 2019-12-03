Rektör Uysal, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ödüllü öğrencilerini kabul etti

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, çeşitli yarışmalarda ödül alan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin öğrenci ve mezunlarını ağırladı.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Görsel İletişim Tasarımı ile Sanat ve Tasarım bölümlerinin öğrencilerinden oluşan gruba, Güzel Sanatlar Fakültesinin Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin ile öğretim üyeleri Prof. Dr. Uğur Atan ve Dr. Öğr. üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ eşlik etti.

11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği ve 3. Uluslararası Organ Bağışı Konulu Afiş Yarışması'nda ödül ve sergileme alan 49 öğrenciyi tebrik eden Rektör Kazım Uysal, öğrencilerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi

KÜTAHYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

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