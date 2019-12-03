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DPÜ’nün ‘Şekersiz okul’ projesi hayata geçirildi

İHA

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, küçük yaşta şekerin zararlı bir besin olduğunu öğretmek amacı ile Hediye Güral Anaokulunda "Şekersiz Okul" Projesi'ni hayata geçirdi.

DPÜ’nün ‘Şekersiz okul’ projesi hayata geçirildi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, küçük yaşta şekerin zararlı bir besin olduğunu öğretmek amacı ile Hediye Güral Anaokulunda “Şekersiz Okul” Projesi’ni hayata geçirdi.
Öğrencilere şekerin zararlı bir besin olduğunu küçük yaşta öğretmek amacıyla Hediye Güral Anaokulunda başlayan proje çerçevesinde üniversite öğrencileri anaokulunda sergiledikleri mini drama ve resimli afişler ile şekerin zararlı olduğunu anlatarak, minik öğrencilerle ilk şekersiz çaylarını birlikte içtiler.
Proje ile amaçlarının şekersiz bir hayat bilincini küçük yaşta vermek olduğunu belirten DPÜ Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal, “Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Fakültesi Bölümü Türkçe Ana Bilim Dalı öğrencileri tarafından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bu proje ile şekere veda ediyoruz. Bu uygulamaya ise okul öncesi öğrencilerinden başlamayı uygun gördük. Çünkü çocuklar şekere ne kadar erken veda ederlerse hayatları boyunca o kadar sağlıklı bir yaşam sürerler. Projemizde öğrencilerimiz bir drama sergilediler, ardından şekerin zararları ile ilgili şarkılarımızı söyledik ve ‘Bu Okulda Şekersiz Okul Projesi Uygulanmaktadır' diye afişler astık” dedi.

"Sağlıklı beslenme bilinci okul öncesi dönemde verilmeli"

Sağlıklı beslenme bilincinin okul öncesi dönemde verilmesi gerektiğine vurgu yapan Hediye Güral Anaokulu Müdürü Rabia Gencer, “Çocuklara yetişkinlikte kazandıkları davranışları etkileyen alışkanlıklar okul öncesi dönemde kazanılmaktadır. Şeker, çikolata gibi besin değeri düşük olan bu gıdaları tüketmenin çocuklara alıştırılmaması gerekir. Bizde o nedenle projeye destek verdik ve okulumuzda bu projenin uygulanmasından dolayı çok memnunuz. Şeker tüketiminin fazla olması çocuklarda diyabet, obezite gibi hastalıkların temelini oluşturmakta. Bu konuda destekleri olanlara teşekkür ederim” diye konuştu.
Üniversite öğrencilerinden Hasan Samet Uslu, "Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir nesil istiyorsak çocuklarımızın şekerden uzak durmasını sağlamamız gerekiyor. Şeker boş kalori ve bizim hem zihinsel hem de fiziksel sağlığımızı olumsuz etkilemekte” ifadelerini kullandı.

KÜTAHYA

03 Aralık 2019 Salı

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