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İstediği akülü arabasına Engelliler Günü'nde kavuştu

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde, geçirdiği kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüme engeli olan 18 yaşındaki Ummuhan Şen, Almanya'da faaliyet gösteren Kütahyalı derneklerin ortak çalışması ile istediği akülü arabasına Engelliler Günü'nde kavuştu.

İstediği akülü arabasına Engelliler Günü'nde kavuştu

Kütahya'nın Emet ilçesinde, geçirdiği kas erimesi hastalığı nedeniyle yürüme engeli olan 18 yaşındaki Ummuhan Şen, Almanya'da faaliyet gösteren Kütahyalı derneklerin ortak çalışması ile istediği akülü arabasına Engelliler Günü'nde kavuştu.
Gediz Kayaköylüler Derneği Başkanı Mustafa Algan, Almanya Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşçıoğlu ve derneklerin yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılan yardımlarla, daha önce duyma problemi olduğu için kulaklık alınan ve ilk defa duymaya başlayan Ummuhan Şen, ikinci mutluluğunu engelliler gününe bir gün kala kendisine dernek başkanları tarafından gece yarısı getirilen çok istediği akülü arabayla yaşadı. Akülü arabaya binip kısa bir süre kullanan Ummuhan Şen, mutluluğunu dernek üyelerine ve başkanlara kalp işareti yaparak belirtti.
Ummuhan Şen'in her zaman yanında olacaklarını belirten Kütahya Gediz Kaya köylüler Derneği Başkanı Mustafa Algan, ''Kardeşimize daha önce kulaklık getirdik. İsmail Taşçıoğlu başkanımız telefonla bize bildirmiş ve duyma proplemini çözmüştük. Gördük ki akülü, engelli aracına ihtiyacı varmış. Taşçıoğlu başkanımızla beraber görüştük ve sonra kardeşimize bu akülü arabayı getirdik'' dedi.
Wuppertal Kütahyalılar Kültür Derneği Başkanı İsmail Taşçıoğlu, yaptığı açıklamada, ''Almanya'da faaliyet gösteren Gediz Kaya köylüler Derneği Başkanı Mustafa Algan beye teşekkür ederim. Ummuhan'a biz söz vermiştik kulaklığı geldi. Bizden akülü araba talep etmişti ona da kavuştu. Hepimiz birer engelli adayıyız. Bizler Almanya'da faaliyet gösteren dernekler olarak tüm engellilerimizin yanındayız. Ummuhan'a verdiğimiz sözü yerine getirip onun eli ayağı olduk. Yardım eden tüm üyelrimizden ve getirmekte vesile olan herkesten Allah razı olsun'' diye konuştu.
Ummuhan Şen'in Annesi Habibe Dalkan, ''Başkanlarımıza kulaklıklar ve akülü araba için teşekkür ederiz. Allah razı olsun'' şeklinde kavuştu.
Akülü arabasının üstünden gurbetteki tüm Kütahyalılara işaret diliyle selam gönderen Ummuhan Şen'in mutluluğu, dernek başkanları ve yönetim kurulu üyelerine duygulu anlar yaşattı.

KÜTAHYA

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:07
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