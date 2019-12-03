Salih Özden: "Kütahya, Türk-İslam medeniyetinin referans şehirlerinden"

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, "Kütahya sıradan bir şehir değildir. Türkİslam medeniyetinin referans şehirlerin birisidir. Kütahya, tarihi, kültürü ve sanatı ile 'bizim' diyebileceğimiz şehirlerden birisidir" dedi.

'Kütahya'nın tarihi' konulu konferansta İhlas Vakfı öğrencileriyle bir araya gelen Özden, "Kütahya sanatkarlar şehridir. En başta çini sanatı olmak üzere, bir çok sanatçı yetiştirmiş bir şehirdir. Kütahya aynı zamanda konaklar şehridir. Kütahya çeşmeler şehridir. Çeşmeleri türkülere konu olmuştur. Kısacası, Kütahya tarih ve kültür şehridir. Osmanlı'nın kurulduğu yer Domaniç'dir. Başkomutan Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı yer Kütahya'dır. Kütahya kuruluşun ve kurtuluşun şehridir. Ezop Kütahyalıdır. Evliya Çelebi Kütahyalıdır. Sizler Kütahya'dan ayrıldıktan sonra inşallah buranın birer kültür elçisi olacaksınız" şeklinde konuştu.

Özden'e konferans sonrası İhlas Vakfı Kütahya Huzur Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Necmettin Canbek tarafından teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

KÜTAHYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

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