Hisarcık'ta özel eğitim sınıfı öğrencileri unutulmadı

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle Özel eğitim Sınıfı öğrencileri okul idaresi tarafından sınıflarında ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Okul Müdürü İsmail Değirmenci, Müdür Yardımcısı Pelin Solak ve İşaret Dili kursuna katılan öğrenciler Özel eğitim Sınıfında öğrenim gören öğrencileri ziyaret ederek Dünya Engelliler Gününü kutlayıp çeşitli hediyeler verdiler. Ziyaret esnasında öğrencilerin birbirine sarılmaları esnasında duygulu anlar yaşandı.

En büyük engelin sevgisizlik olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü İsmail Değirmenci, “Engelliler toplumumuzun gerçeği ve vazgeçilmez bireyleridir. Tüm engelli vatandaşlarımızın, ailelerinin sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum” dedi.

KÜTAHYA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:27

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