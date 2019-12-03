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Kütahya’da Dünya Engelliler Günü programı

İHA

Kütahya'da okulların, derneklerin, özel eğitim rehabilitasyon merkezinin katılımıyla hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kütahya’da Dünya Engelliler Günü programı

Kütahya’da okulların, derneklerin, özel eğitim rehabilitasyon merkezinin katılımıyla hazırlanan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı etkinlikleri gerçekleştirildi.
Sahne gösterilerinin yapıldığı ve okullarda üretilen ürünlerin sergilendiği Sera AVM'deki programa Vali Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Bahar, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kamil Uçan, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü İsmail Sayar, Özel İdare Genel Sekreteri Murat Koyak, İl Millî Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, Okul Müdürleri, veliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Açılıştan sonra Vali Toraman ve diğer protokol üyeleri gösterileri izlediler ve standları ziyaret ettiler. Renkli görüntülere sahne olan programda protokol üyelerinin öğrencilere ilgisi kadar, öğrencilerin de onlara sevgi gösterileri ve doğal tepkileri ilgi çeken kareler oldu.

KÜTAHYA

03 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:55
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:07
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