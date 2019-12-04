Kütahya'da kazı: 2 ölü, 3 yaralı

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"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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KÜTAHYA´da sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, KütahyaAfyonkarahisar karayolunun 3'üncü kilometresindeki Sporkent kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 APP 021 plakalı otomobil, refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücüyle birlikte yaralanan 3 kişi ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



KÜTAHYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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