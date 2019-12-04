'Aşıklar atışması' ilgi gördü

Kütahya'nın Seyitömer Beldesinde Belediye tarafından 'Aşıklar atışması' etkinliği düzenlendi.

Seyitömer Belediyesi etkinlik salununda düzenlenen programa Belediye Başkanı Halil Öztürk, Ülkü ocakları İl Başkanı Serdar Akkoç, ilçedeki öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Seyitömer Belde Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, ''Seyitömer Belediyesi olarak beldemizde Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Akkoç beyin destekleriyle 'Aşıklar atışması' etkinliğimizi, okullarımız, ilköğretim ve lise yönetimi, vatandaşlarımız ve kamu kurum çalışanlarımız ile birlikte çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

KÜTAHYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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