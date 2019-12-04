Hisarcık’ta veli iletişim semineri

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan Veli İletişim Programı kapsamında ilk toplantı gerçekleştirildi.

Okulun salonunda yapılan 1.sınıf öğrenci velilerinin katıldığı toplantıda, Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu tarafından, Veli İletişim Programının tanıtımı yapıldı. Sonrasında okul tanıtımı yapılan toplantıya, öğrenciler ile ilgili iş ve işlemler hakkında velilere bilgi aktarımı, "Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, her ay gerçekleştirilecek ve farklı konularda bilgiler verilecek toplantılara, velilerin katılmalarını rica etti.

KÜTAHYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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