DPÜ’de aşıklar atışması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından Üniversitede “Dumlupınar Aşıklar Atışmaları” etkinliği düzenlendi.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından Güzel Sanatlar Fakültesindeki Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Belediye Başkan Yardımcısı Salih Özden, Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Akkoç, Aşık Temel Turabi, Aşık Aşikar, Abubekir Zamani, Aşık Ali Serhati ve Kırgızistan'dan Aşık Gülira Kasymkulova katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Akkoç, "Bugün hep birlikte sazların şaha kalkacağı, sözlerin destanlaşacağı bir vuslattayız. Şehzadeler diyarı Kütahya’mızda, binlerce yıllık Türk tarihinin hazinesi aşıklık geleneğimizin, Türkistan'dan Anadolu topraklarına uzanan temsilcileriyle bir arada olmanın heyecanındayız. Biz ki 7 yaşında balasından, 70 yaşında nenesine kadar insanoğlunun tadabileceği her türlü duyguya türkü yakan asil ve zarif bir milletin evlatlarıyız. Yine biz ki asırlar boyu, savaşımızı da sevişimizi de, doğumumuzu da ölümümüzü de türkülerle anlatmışız" dedi.

Türk Dünyası Araştırma Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Ali Serdar Nazlıpınar konuşmasında aşıklık geleneğinin birlik ve beraberliğin korunmasıyla sürdürülebileceğine vurgu yaparak, “ Birlik ve beraberlik de ancak geçmişin bilinmesi, ortak dilin, dinin olması ve bayrağa sahip çıkılmasıyla mümkündür" dedi.

Nazlıpınar, “Saydığımız bu ortak dil, din, bayrak, örf, adet ve geleneklerin tamamı milli kültürü oluşturur. Türk dünyasının kültür varlığının önde gelen unsurlarından biri de aşıklık geleneğidir. Aşık, arzu ve ümitleri dile getirir. Söylenemeyeni söyler ve bunu gönüllere dokunarak yapar. Aşıklar, halkın yaşayışını ve tarihini yansıtır, ağıtları derinleştirir, kahramanların hakkını verir. Ne mutlu ki Türk milletinde kahramanlar tükenmez” diye konuştu.

Açılış konuşmasından sonra başlayan atışmada aşıklar, sazlarından çıkan ezgiler eşliğinde, önce hoşlama yaptı. Ardından da besteledikleri türkü ve ağıtları okudular. Katılımcılar aşıklar arasındaki atışmaları uzun süre alkışlayarak aşıklara destek verdiler.

Atışmanın ardından bir konuşma yapan Rektör Kazım Uysal, etkinliğe katılan aşıklara ve etkinliği düzenleyen Türk Dünyası Araştırma Topluluğu'na teşekkür etti. Törenin sonunda aşıklara Üniversitenin altın anahtarı sunuldu.

KÜTAHYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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