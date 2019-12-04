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Hisarcık'ta kış lastiği denetimi

İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince denetimler yapılıyor.

Hisarcık'ta kış lastiği denetimi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında İlçe Emniyet Amirliği Trafik ekiplerince denetimler yapılıyor.
1 Aralık'ta başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının ardından denetimlerini sürdüren İlçe Emniyet Amirliği Trafik Ekipleri, HisarcıkEmet karayolunun 2. Kilometresinde denetim yaptı. Durdurulan kamyon ve büyük araçlarda kış lastiği diş derinliğinin en az 4 milimetre, minibüs ve kamyonetlerde ise 1,6 milimetre olup olmadığı kontrol edildi. Sürücüler kış lastiği uygulamasıyla ilgili bilgilendirilirken, kar lastiği takmayan ticari araç sahiplerine ise 625 lira para cezası kesildi. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına kış lastiği denetimlerinin aralıksız süreceğini belirttiler.

KÜTAHYA

04 Aralık 2019 Çarşamba

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