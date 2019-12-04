DPÜ’ye 'Eğitim Alanında Erişebilirlik' ödülü

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 7 ayrı dalda verilen ve ilk kez düzenlenen Erişilebilirlik Ödülleri töreninde Eğitim Alanında Erişilebilirlik ödülünü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi kazandı. Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, ödülümüzü Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un elinden aldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen ve Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı törende, Dumlupınar Üniversitesini Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Genel Sekreter Prof. Dr. Atilla Batur, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ve görme engelli olan Tarih Bölümü öğrencisi Murat Akkoyu temsil etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı konuşmada erişilebilirliğin engellilerin hayatını doğrudan etkileyen konuların başında geldiğine işaret ederek, erişilebilirlikle ilgili mevzuat çalışmalarına yönelik stratejinin dört başlık altında yürütüldüğünü anlattı.

Bakan Selçuk, bunların binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri olduğunu dile getirdi ve 2012'de Engelliler Hakkında Kanun'da yapılan önemli bir değişiklikle ilk defa erişilebilirlik konusunda denetimlere başlandığını, valilikler bünyesinde Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları oluşturulduğunu kaydetti.

Denetimlerde erişilebilir olduğu tespit edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına "Erişilebilirlik Belgesi" verildiğini vurgulayan Selçuk, bu kapsamda bugüne kadar 867 belge verildiğini belirterek, bugün erişilebilirliği ve bu alandaki farkındalığı artırmak için ilk kez sağlık, eğitim, konut, ulaşım, kamu hizmet binaları, sosyal hayata katılım kategorilerinde her yıl 3 Aralık'ta Erişilebilirlik Ödülleri verileceğini bildirdi.





“Eğitim alanında erişebilirlik ödülüne DPÜ layık bulundu”





Bakanın konuşmasının ardından, erişilebilirlikle ilgili ödüllerin verileceği törene geçildi. 7 kategoride verilen ödüller arasında Eğitim Alanında Erişilebilirlik ödülüne 11 binası Erişebilirlik Belgesi alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi layık bulundu. Kendisine ödül sunulmak üzere sahneye davet edilen Rektör Kazım Uysal, ödülü Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un elinden aldı.

Etkinlikte 6 yaşındaki Arda Yiğit Eski, Braille alfabesiyle Kuran'ı Kerim'den sure okudu ve öğrenciler korosu tarafından şarkılar okudular. Etkinliğin “Benim Hikayem” adlı bölümünde ise engelli öğrenci Murat Akkoyu sahneye çıkarak yaşam öyküsünü katılımcılarla paylaştı.





“DPÜ olarak amacımız lider olmanın yanında öncü olmak”





Ödül töreninin ardından konuşan Rektör Kazım Uysal, alınan ödülün ardında üç yılı aşkın süredir yapılan çalışmaların olduğunu ifade ederek, "Üniversitemizde erişebilirlik alanında 2016 yılında başlayan çalışmaların karşılığını, 2018 yılında Kütahya Valiliğince başlatılan denetimlerle almıştık. Bu denetimlerin ardından 2018 yılında 6 binamız için Erişebilirlik Belgesi aldık. Bu yıl da 5 binamıza daha Erişebilirlik Belgesi alarak bu sayıyı 11'e yükselttik ve eğitim alanında Türkiye liderli olduk" dedi.

"Bugün hedefimiz liderliğin yanında erişebilirlikte öncü olmak" diyen Uysal, "Burada aldığımız ödül, bizim bu yoldaki azmimizi daha da arttıracaktır. 2020 yılında da Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin erişebilirlik sürecini tamamlamak için çalışmalarımız büyük bir hızla sürecek. Kazandığımız bu ödülden dolayı başta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk ile Bakanlık bürokratlarına ve çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğin ardından. Kazım Uysal, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'a üniversite adına bir tablo sundu.

Rektör bakanlık bürokratlarına da tablo, Kütahya desenleriyle bezeli bir çini tabak ve Üniversitenin altın anahtarı hediye etti.

KÜTAHYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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