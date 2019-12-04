Tavşanlı'ya mevsimin ilk karı yağdı

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Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde mevsimin ilk kar yağışı vatandaşı sevindirdi.İlçe merkezinde kar yağışında, vatandaşların birçoğu şemsiyesini alarak sokağa çıktı ve karın tadını çıkarttı. Bazı esnaflar iş yerlerinin önünü kardan temizlerken bazıları da fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Güllerin üzerine yağan kar güzel kar manzaraları oluşturdu.Tavşanlı ilçesinde öğle saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı gün boyu devam etti.

KÜTAHYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

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