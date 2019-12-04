Kütahya beyaza büründü

Kütahya kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Sabaha saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Bazı vatandaşlar, Kütahya'nın yüksek kesimlerine giderek burada karın tadını çıkarttı. Vatandaşlar, burada bol bol fotoğraf çekindi.

Park etmiş araçların ve ağaçların üzeri karla kaplanırken, karın yüksek kesimlerde 7 santimetreye kadar ulaştığı belirtildi.

Bu arada, Kütahya merkeze mevsimin ilk yoğun karının yağması vatandaşları sevindirdi.Vatandaşlar, "Kar rahmettir, berekettir. Beyaz güzelliğini tadını çıkartıyoruz" dedi.

Yetkililer, kar yağışı nedeniyle köy yollarında şimdiye kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi.

KÜTAHYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.