Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı

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Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Kütahya'nın otomobilin aydınlatma direği ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Sağlık ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Deniz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KÜTAHYA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:28

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